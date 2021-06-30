صندوق النقد يقرض السودان 2.5 مليار دولار لتخفيف عبء ديونه

قال صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار .

وأضاف الصندوق، القرض مدته 39 شهرا ،بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرا صحفيا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مسؤول بوزارة المالية السودانية، قد أعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على انضمام بلاده لمبادرة البلدان "المثقلة بالديون" (هيبك).



جاء ذلك الإعلان، بعد أن قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن السودان وصل إلى المستوى المطلوب للانضمام للمبادرة.

بموجب هذه الخطوة، سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 56 مليار دولار التي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأحد الماضي، خطوات تقشفية جديدة، حيث قالت إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر مثل رفع الدعم عن الوقود، وخفض قيمة العملة.