وسط إجراءات احترازية.. حديقة نمور تايلاند تتأهب لاستقبال السياح

تستعد حديقة للنمور في جزيرة بوكيت التايلاندية لاستقبال الزائرين الأجانب من جديد هذا الأسبوع.

ويتطلع المنتجع الشهير إلى الاستفادة من برنامج تجريبي للسماح بدخول السائحين الذين تلقوا تطعيما كاملا للوقاية من "كوفيد-19" إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وبموجب الخطة، لن يخضع السائحون الأجانب الذين تلقوا تطعيمات الوقاية لشروط الحجر الصحي ويمكنهم التنقل بحرية على الجزيرة.

وبعد 14 يوما، يمكنهم السفر إلى أي مكان آخر في تايلاند إذا لم تظهر عليهم أي مشاكل تتعلق بفيروس كورونا، حسب رويترز.

وقالت المديرة العامة لحديقة "مملكة النمور" في بوكيت، إن الحديقة اتخذت إجراءات احترازية قبل إعادة الفتح الخميس المقبل، لضمان أن يتمتع الزائرون الأجانب بالراحة.

وأضافت تشادارات تاوداينج :" قمنا بتطعيم أكثر من 90% من موظفينا كما دربناهم على التعامل مع السائحين في ظل الوضع الطبيعي الجديد".

وتضم الحديقة، التي تتيح لزوارها الاقتراب من هذه الحيوانات، فهد واحد، وأكثر من 50 نمرا.

خسائر ضخمة

وانخفض عدد الزائرين من ألف زائر يوميا تقريبا إلى أقل من 20 منذ أن حلت الجائحة.

وخسرت تايلاند نحو 50 مليار دولار من عائدات السياحة العام الماضي حين انخفض عدد السائحين الأجانب 83% إلى 6.7 مليون سائح بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 39.9 مليون في 2019.

وتضررت "بوكيت"، بشدة من فقدان الوظائف وإغلاق الأعمال.

صحة النمور

وقال مساعد مدير الحديقة، بونباويت تون-أود"" أنا سعيد لأن الناس ستأتي أخيرا لزيارة النمور، وستعج مدينة بوكيت بالسائحين من جديد".

وأضاف أن إعادة فتح الحديقة سيساعد على تحسين الصحة النفسية لكل من النمور والعاملين.

وازدادت شعبية هذه الحدائق رغم الانتقادات التي يوجهها خبراء الحفاظ على الطبيعة، ورغم المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد حوادث مهاجمة الحيوانات لأشخاص.

وتمثل إعادة جذب الزائرين أولوية لدى الحكومة التايلاندية حتى مع محاولة السلطات احتواء موجة عنيفة من حالات العدوى بفيروس كورونا في الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يجذب برنامج "بوكيت" التجريبي، نحو 129 ألف زائر إلى تايلاند في الربع الثالث من 2021، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من متوسط 3.3 مليون زائر شهريا في 2019.