جراء عرقلة الإخوان.. شرط هيئة الاتهام لحضور جلسات "انقلاب 1989" بالسودان

"مخالفات" وعرقلة من عناصر إخوانية، قالت هيئة الاتهام بقضية انقلاب 1989 في السودان إنها شابت سير المحاكمات، معلنة مقاطعتها للجلسات لحين الفصل في هذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، معز حضرة، في بيان، إنه جرى إرسال مذكرة إلى رئيس القضاء المكلف تنديدا بـ"مخالفات" قام بها محامي دفاع الإخوان في سير المحاكمة.

وأوضح حضرة أن المذكرة تضمنت تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون وإجراءات حذر من أنها يمكن أن تؤدي إلى "إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة".

وأشار إلى أن هيئة الاتهام رأت أن "الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني الذي نمثله في هذه المحاكمة".

وبناء على ما تقدم، قال حضرة إن الهيئة قررت عدم حضور جلسات محاكمة انقلاب الإخوان حتى يتم الفصل في المذكرة المرفوعة إلى رئيس القضاء المكلف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر قاضي محكمة انقلاب الإخوان تأجيل جلسة لأسبوع بسبب غياب هيئة الاتهام بكامل أعضائها.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 رفعت جلستها اليوم لتنعقد الثلاثاء المقبل لغياب هيئة الاتهام بكامل أعضائها".

وفي وقت سابق، هاجمت هيئة الاتهام محامي دفاع الإخوان واتهمتهم بالسعي لتعطيل إجراءات المحاكمة والاستهتار بالقضاء، وإثارة نقاط لا علاقة لها بمسار القضية بغرض التعطيل.

ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من القيادات الإخوانية المدنية والعسكرية، ويواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها الاعدام، لكونهم انقلبوا عسكريا على الحكومة الشرعية بقيادة الراحل الصادق المهدي في عام 1989.