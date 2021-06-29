الاتحاد الأفريقي يرحب بإعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار بتجراي

رحب الاتحاد الأفريقي بإعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنته بإقليم تجراي، أمس الإثنين.

وأكد الاتحاد الأفريقي استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للجهود الإثيوبية لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في بيان له اليوم الثلاثاء ، إنه يرحب بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية من جانب واحد بإقليم تجراي، واصفا تلك الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح لمعالجة الصراع في الإقليم".

ودعا رئيس المفوضية في بيانه ، السلطات الإثيوبية للعمل من أجل وقف إطلاق نار دائم يمهد الطريق لإحلال سلام دائم في إقليم تجراي .

كما دعا فكي إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية، مشددا على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية والوكالات الإنسانية العاملة بالمنطقة لتقديم المساعدات للمتأثرين .

وناشد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، لضرورة إيجاد حل سياسي للصراع في إقليم تجراي، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم كافة أشكال الدعم لجهود الإثيوبيين لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد .

ومساء الإثنين، أعلنت جبهة تحرير تجراي السيطرة على عاصمة إقليم تجراي الواقع شمال إثيوبيا.

وقالت "جبهة تحرير تجراي" في بيان، إنه : "سيطرنا على عاصمة الإقليم".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وطلبت الإدارة المؤقتة في منطقة تجراي الإثيوبية من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال مساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.