روسيا تواجه "نسيم البحر" باختبار أنظمتها الدفاعية في القرم

قامت روسيا باختبار جاهزية دفاعاتها الجوية في شبه جزيرة القرم، بالتزامن مع مناورات "نسيم البحر" الدولية المشتركة.

وتجرى مناورات بحرية مشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأسود.

وأعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية الثلاثاء أن طيارين من وحدات أسطول البحر الأسود وسلاح الجو شاركوا في التدريبات، التي شملت 20 مروحية وطائرة مقاتلة.

كما اختبر التمرين جاهزية أنظمة إس – 400 وبانتسير للدفاع الجوي.

والإثنين، انطلقت في شمال غرب البحر الأسود مناورة "نسيم البحر" التي من المقرر أن تستمر أسبوعين، رغم وصف روسيا لها بأنها تمثل "خطرا أمنيا".

وكانت روسيا قد دعت الولايات المتحدة إلى إلغاء المناورة التي يشارك فيها عسكريون وبحارة من أوكرانيا والولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى.

وهدَف اختبار الدفاعات الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014 ، إلى إظهار الجهوزية القتالية.

وتقول أوكرانيا، التي تطالب باستعادة شبه الجزيرة، إن روسيا حولت المنطقة إلى قلعة عسكرية.

الشهر الماضي، قال مسؤول أمني روسي كبير إن البحرية والقوات الجوية الروسية طردت سفينة حربية بريطانية من المياه الإقليمية قرب القرم.

وأوضح المسؤول الأمني أن الحادث وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن بريطانيا قالت إن التقرير "كاذب بشكل قاطع".

وقال فلاديمير موليشوف، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إن "روسيا طلبت من السفينة (إتش.إم.إس دراجون)، وهي نوع من المدمرات فئة 45، بعدم دخول مياهها لكنها عبرت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول بالقرب من شبه جزيرة القرم الجنوبية".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود من أوكرانيا مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات عليها وإدانتها، وتريد كييف استرداد أراضيها.