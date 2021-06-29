جزر القمر تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب

بحثت الإمارات وجزر القمر سبل التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، فيما أشادت الأخيرة بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات ليوسف محمد علي مديرمكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد يوسف محمد علي بجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف، وسعيها الدائم والتزامها في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع أصدقائها وحلفائها. ونوه إلى التطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون في كافة المجالات بما يعزز المصالح المشتركة.

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