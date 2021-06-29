تراجعت أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق إلى 83.263 ألف دينار، مقابل 83.71 ألف دينار، أمس.

كما تراجع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) إلى 72.857 ألف دينار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، نحو 62.448 ألف دينار.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.570 ألف دينار.

فيما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 41.632 ألف دينار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، نحو 2.589 مليون دينار (1772 دولار).

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 852.856 ألف دينار (398.81 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية )الأونصة)بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو/حزيران عند 1770.36 دولار أمس الإثنين.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى "إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس"، إن سوق الذهب شهدت تداولات فاترة إذ أن بعض المتعاملين في السوق ما زالوا مرتبكين بشأن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.

