أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بسوريا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى نحو 157.431 ألف ليرة للشراء، و 159.895 ألف ليرة للبيع.

وهذه متوسط الأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وسجل متوسط السعر الرسمي للدولار في البنوك، نحو 2512 ليرة، فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية "السوداء" نحو 3185 ليرة للشراء، و 3235 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 135.021 ألف ليرة للشراء، و 137.134 ألف ليرة للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 114.292 آلاف ليرة للشراء، و116.080 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، نحو 5.602 مليون ليرة للشراء، و 5.690 مليون ليرة للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب، نحو 1.260 مليون ليرة للشراء، و1.280 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية )الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو/حزيران عند 1770.36 دولار أمس الإثنين.

وهوت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.