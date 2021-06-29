بورصات العالم.. سلالة دلتا تضرب اليابان بقسوة وأرباح في وول ستريت

سيطرت حالة من الفزع على بورصات العالم خلال الساعات المنقضية، بفعل سلالة دلتا الأشد عدوى من بين سلالات كورونا.

في طوكيو، هبطت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، فيما فاقت خسائر سجلتها الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب حققتها شركات التكنولوجيا، إذ أدى تفشي سلالة دلتا الأشد عدوى من بين سلالات كوفيد-19 إلى إثارة مخاوف من عرقلة تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر نيكي 0.81% إلى 288212.61 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82% إلى 1949.48 نقطة.

أرباح في وول ستريت

وبلغ المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز 500 أعلى مستوياتهما على الإطلاق الليلة الماضية، بقيادة أسهم التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك فيسبوك وأمازون. كوم، بينما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي جراء هبوط الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وبينما فرضت إسبانيا والبرتغال قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، يواجه 80% من الأستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.

وفي طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، تم الكشف عن إصابة اثنين من الرياضيين بكوفيد-19 لدى وصولهم.

وأضرت الجائحة بالأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب إذ تراجع سهم نيبون ستيل 3.8%.

ونزل سهم تاكاشيمايا لإدارة سلاسل متاجر البيع بالتجزئة 4.7% بينما تراجع سهم منافستها إيسيتان ميتسوكوشي 3.2%.

وهوى سهم إنبكس للتنقيب عن النفط 4.7%، إذ تراجعت أسعار النفط الليلة الماضية بفعل مخاوف بشان تباطؤ نمو الطلب على الوقود.

وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع أربعة إلى واحد.

وربح سهم شيمامورا 4.8% بعد أن أعلنت الشركة التي تدير سلسلة متاجر ملابس عودتها إلى الربحية في ثلاثة أشهر حتى مايو أيار من خسارة قبل عام.

الأسهم الأوروبية

رفعت قفزة سجلتها الشركات الصناعية والمالية والتعدين أسهم أوروبا اليوم الثلاثاء إذ اشترى المستثمرون أسهما في تلك القطاعات للاستفادة من تعاف منتظم للاقتصاد، بينما صعد سهم ركسيل الفرنسية بفضل زيادة توقعاتها لأرباح 2021.

وقفزت أسهم شركة توريد المعدات الكهربائية الفرنسية 3.4 % لتتصدر المؤشر ستوكس 600 وقالت إنها تتوقع نمو المبيعات بين 12 و15 % مقارنة مع توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 5و7 %.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، فيما ربحت قطاعات الصناعة والبنوك والتعدين ما يتراوح بين 0.4% و0.7%.

وأدى التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي المنتظم إلى وضع الأسهم الأوروبية على مسار تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، لكن المؤشر عانى في الآونة الأخيرة ليتجاوز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق والذي سجله في 16 يونيو حزيران بفعل مخاوف بشأن انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا عالميا.

وتعافت الأسهم المرتبطة بالسفر اليوم بعد أن نزلت لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عقب تقارير ذكرت احتمال فرض حظر على سفر البريطانيين إلى ألمانيا.