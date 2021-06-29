سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، والمصري الخليجي، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

الوجهة المفضلة للاستثمارات بأفريقيا

نجحت مصر بمفردها في الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقارة الأفريقية في عام 2020 بقيمة 38.9 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2021.

وتصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليار دولار، وفي المقابل سجل صافي التدفقات الخارجة 327 مليون دولار خلال العام.

واستقبلت القاهرة أكثر من 50% من الاستثمارات المتدفقة لبلدان شمال أفريقيا في 2020، والتي قدرت بنحو 10.1 مليار دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، أمس.