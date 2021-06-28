"العشرين" تلغي 50 % من قيود كورونا التجارية.. العالم يلتقط أنفاسه

ألغت مجموعة "العشرين"، نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على جائحة فيروس كورونا، حسب تقرير منظمة التجارة العالمية.
وقالت منظمة التجارة العالمية ، الإثنين، إن مجموعة "العشرين"، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت نجوزي أوكونجو إيويلا مدير عام المنظمة:" في حين تشير نتائج التقرير إلى أن الإجراءات المقيدة للتجارة تتراجع، فإن اقتصادات مجموعة العشرين أمامها المزيد من العمل الذي يجب أن تقوم به لضمان التدفق الحر للمدخلات الطبية والإمدادات الحيوية لإنقاذ الأرواح".
وحسب رويترز، قال التقرير إن حوالي 49% من الإجراءات المقيدة للتجارة جرى إلغاؤها بحلول منتصف مايو/أيار الماضي.
وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية.
توقعات "متفائلة"
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي الجائحة.
وقالت المنظمة، إنها تتوقع نمو تجارة السلع 8% هذا العام بعد تراجعها 5.3% العام الماضي.
وحسب رويترز، كانت توقعات المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نمو تجارة السلع بنسبة 7.2% في 2021، وانخفاضها بنسبة 9.2% العام الماضي.
وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف، أن نمو التجارة سوف يتباطأ إلى 4% في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ومنظمة التجارة العالمية، هي منظمة لفتح التجارة، ومنتدى للحكومات للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى كونها مكانا لها لتسوية النزاعات التجارية، وتعمل بنظام قواعد التجارة، من خلال عمل الحكومات الأعضاء على حل المشكلات التجارية التي تواجهها مع بعضها البعض.
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