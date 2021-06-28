الإمارات: يجب استمرار العمل في التصدي لتنظيم داعش

أكد وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، على ضرورة استمرار العمل والتعاون في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وأفكاره المتطرفة.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، الذي ترأس وفد الإمارات خلال الاجتماعات، يجب الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه لمنع التنظيم الإرهابي من إعادة ترتيب صفوفه، ومواصلة الجهود المشتركة في مواجهة أيديولوجية "داعش" وأفكاره الإرهابية، وتقليص قدرته على التوسع في أجزاء أخرى من العالم، وبخاصة في أفريقيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار المرر، إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العمل المشترك هو السبيل الأنجع للتصدي والقضاء على الإرهاب والتطرف، مع تأكيده على أن مواجهة التطرف والإرهاب تتسق مع رؤية دولة الإمارات لبناء المستقبل، وإشاعة التسامح، وتعزيز الاستقرار والسلام والازدهار.

وتنظم أعمال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي المناهض لـ” داعش”، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ويناقش المشاركون سبل مواصلة الضغط على فلول “داعش” في العراق وسوريا، ومواجهة شبكات هذا التنظيم الإرهابي في مناطق أخرى، لاسيما في أفريقيا.

كما سيقيمون جهود التحالف المرتبطة بتحقيق الاستقرار، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتمويل مكافحة داعش، وجهود الدعاية المضادة.

وقد جرى تأسيس التحالف الدولي المناهض لـ “داعش” في العام 2014 بهدف هزيمة هذه الجماعة الإرهابية. وهو يضم اليوم 83 دولة ومنظمة دولية.