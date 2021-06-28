انطلاق معرض برشلونة للأجهزة المحمولة.. نسخة "هجينة"

افتتحَت في مدينة برشلونة الإسبانية، الإثنين، نسخة مصغّرة من معرض الهواتف المحمولة، تطبق خلالها إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وامتنع بعض من كبار المصنّعين عن المشاركة حضوريا في هذه النسخة المصغرة، من أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم، بإستثناء عملاق الهواتف الصيني "هواوي"، إثر إلغاء الحدث العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".

وحضر ملك إسبانيا، فيليبي الخامس، ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لافتتاح معرض برشلونة للأجهزة المحمولة الذي يستمر 4 أيام، ويُعتبر أحد أكبر ملتقيات قطاع التكنولوجيا التي تقام في أوروبا منذ بداية الجائحة.

وحسب وكالة فرانس برس، قال المدير العام لجمعية مشغلي الاتصالات "جي إس إم إيه" المنظمة للمعرض، ماتس جرانريد، في كلمة افتتاحية:" لقد عدنا إلى العمل ، عدنا إلى برشلونة ، عدنا معاً".

ويقام المعرض عادةً في فبراير/شباط الماضي، لكنه ينظم استثنائياً هذه السنة بين 28 يونيو/حزيران الجاري، والأول من يوليو/تموز المقبل، بنسق هجين يجمع بين الندوات الافتراضية، والمنصات المقامة في قصر المؤتمرات في المدينة الإسبانية الكبيرة.

ومن أبرز الأسماء التي ستقدم مداخلات في المعرض الملياردير إيلون ماسك، الذي يلقي كلمة الثلاثاء من كاليفورنيا للحديث عن مشروعه "ستارلينك" للإنترنت بالأقمار الاصطناعية، والرامي لتقديم اتصال فائق السرعة بالشبكة في كامل أنحاء الكوكب.

ولن يُسمح بالمشاركة في المؤتمر إلا لمن يقدم شهادة تثبت نتيجة سلبية لفحص كورونا لا يتعدى تاريخها 72 ساعة، والتوقيع يومياً على ورقة تفيد بأنهم في صحة جيدة.

واصطف العشرات أمام موقع لإجراء الفحوص صباح الاثنين لمعرفة ما إذا يمكنهم المشاركة في المؤتمر.

وفي حال تمكنوا من ذلك، يتعين عليهم وضع كمامات من نوع "اف اف بي 2" ذي درجة الوقاية العالية واتباع مسار محدد للتنقل داخل أروقة المعرض.

ووُضع سقف لعدد الزوار قدره 50 ألفا كإجراء احترازي، لكن من المتوقع ألا يتجاوز 30 ألفا إلى 35 ألف شخص، في مقابل 100 ألف قبل جائحة "كوفيد-19"، وفق توقعات المنظمين.

ولن يشغل المعرض الذي يقام عادة نهاية فبراير/شباط، لكنه أرجئ هذا العام بسبب الجائحة، سوى 3 أجنحة في قصر المؤتمرات، في مقابل 8 في العادة.

واختار بعض من الأسماء الكبرى في مجال صناعة الأجهزة المحمولة المشاركة في الحدث هذا العام من خلال الشاشة فقط، إذ فضّلت الكورية الجنوبية "سامسونج"، والفنلندية "نوكيا"، ومجموعتي "جوجل"، و"فيسبوك" الأمريكتين عدم إرسال مندوبين عنها إلى برشلونة في إطار الوقاية من "كوفيد-19".

وستكون مجموعة "هواوي" الصينية التي تراجعت مبيعاتها أخيرا بفعل العقوبات الأمريكية التي تستهدفها، أبرز المشاركين حضوريا في المعرض، إلى جانب شركات مشغلة أخرى كـ "أورانج"، و"تيليفونيكا".

وخلافاً للسنوات السابقة، من غير المقرر أن تعلن أي شركة لتصنيع الهواتف عن أي جهاز جديد مهم خلال المؤتمر الذي يقام في وقت تشهد مبيعات الهواتف الذكية انتعاشاً عالمياً بعد التراجع الذي عانته عام 2020 بسبب الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الوباء.