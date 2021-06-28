روحانيات وذكريات.. واشنطن والبابا فرنسيس يطويان صفحة ترامب

استقبل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وتطرقا إلى الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا.

اللقاء الثنائي الذي استمر 40 دقيقة، يفترض أن يشكل بداية تهدئة دبلوماسية بعد توتر ساد العلاقة بين الفاتيكان وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي مستهل أجندته الرسمية في الفاتيكان، الإثنين، التقى بلينكن، المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولان والأسقف بول غالاغر الذي يعتبر بمثابة وزير الخارجية.



وكرر وزير الخارجية الأمريكي، لبيترو وغالاغر، أن "دعم الولايات المتحدة للعودة إلى الديمقراطية في فنزويلا والرغبة في مساعدة الشعب الفنزويلي على إعادة إعمار بلاده"، كما قال الناطق باسمه نيد برايس.

وعلى غرار دونالد ترامب، يعتبر الرئيس جو بايدن المعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا ولا يعترف بنيكولاس مادورو رئيسا شرعيا للبلاد.

ومنذ ثلاثة أعوام، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لإزاحة مادورو لكن بدون نجاح.

إلا أن بايدن اعتمد مقاربة دبلوماسية أكثر مرونة. فيما تعتبر دبلوماسية الفاتيكان وسيطا محتملا دائما في هذا البلد اللاتيني.

وكانت فنزويلا على جدول أعمال المباحثات خلال اللقاء بين البابا وبلينكن، عصر الإثنين، الى جانب لبنان وسوريا وإقليم تيغراي الإثيوبي.

وأشاد بلينكن بـ"القيادة القوية" للبابا فرنسيس في مجالات "الوباء والتغير المناخي وتحدي الهجرة غير القانونية واللاجئين" والتي تستند إلى الدفاع عن "الحرية البشرية".

من جانب آخر، تطرق بلينكن مع كل محاوريه في الفاتيكان إلى موضوع حساس هو "حقوق الإنسان والحرية الدينية" في الصين.

في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 وفي أوج الحملة الانتخابية، طلب وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو خلال منتدى نظم في روما من البابا أن يبدي "شجاعة" لمحاربة الاضطهاد الديني في الصين الشيوعية.

والفاتيكان الذي استاء من هذه الملاحظة، جدد في سياق ذلك العمل باتفاق تاريخي مع بكين حول تعيين أساقفة.

وكان بلينكن وصل الفاتيكان في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين، واستهل زيارته بجولة خاصة استغرقت 14 دقيقة برفقة مرشد سياحي.

وكتب على "تويتر"، قائلا: "الجو الروحي والفن المقدس والهندسة المعمارية الرائعة تركتني عاجزا عن الكلام".

من جهته، تطرق الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني إلى "الجو الودي" للقاء بين بلينكن والبابا، والذي تحدث خلاله البابا عن رحلته إلى الولايات المتحدة عام 2015 معبرا عن "عاطفته وانتباهه لشعب الولايات المتحدة".