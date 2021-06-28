دعوات دولية لوقف فوري لإطلاق النار بسوريا

دعت 21 دولة ومنظمة دولية، مساء الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الدولي حول سوريا، الإثنين، والذي شارك فيه 19 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وقال المشاركون في الاجتماع في البيان الختامي "ملتزمون بمواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي مستدام وشامل للأزمة في سوريا يستند على القرارات الأممية".

وتابع البيان "نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في عموم سوريا ودخول المساعدات دون عوائق".

وأضاف "قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف إطلاق النار "رقم 2254 لعام 2015"، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع هناك".

ومضى قائلا "أكدنا على أهمية دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم طواعية".