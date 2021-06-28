أثرياء اللقاح.. صيني يدخل قائمة مليارديرات العالم عبر "قطرة"

لم يعد دخول ملياردير جديد إلى نادي الأثرياء حول العالم، بالخبر المهم، إلا أن مليارديرا صينيا دخل القائمة مؤخرا، وحصل على تغطية إعلامية.

الملياردير الجديد هو كونغ وي، رئيس مجلس إدارة شركة "Changchun BCHT Biotechnology" لصناعة اللقاحات، والذي سجلت شركته صعودا في سعر سهمها بنسبة 226% عن سعر الاكتتاب العام الأولي.



في تعاملات اليوم الإثنين، أغلق سعر السهم في سوق STAR لأسهم التكنولوجيا في بورصة شنغهاي، عند 118.5 يوان صيني للسهم (18.34 دولار). مما رفع حصة رئيس مجلس إدارة الشركة البالغة 25%، إلى 12 مليار يوان، أو 1.9 مليار دولار.

الشركة حديثة، تأسست عام 2004، وهي شركة تابعة لمجموعة Changchun High & New Technology Industry، التي تمتلك 41% من أسهمها.

وتعمل شركة Changchun BCHT بشكل خاص مع جامعة شيامن الصينية، لتطوير لقاح لفيروس كوفيد-19 يتناول عبر قطرة الأنف.

ويفتح هذا الانضمام الجديد لنادي الأثرياء العاملين في مجال اللقاحات، الباب أمام تعديلات جديدة بقائمة أثرياء العالم والأرباح المحققة بفعل إحدى أصعب الكوارث الصحية في العصر الحديث.

وقدرت منظمة "أوكسفام" في تقرير لها خلال مايو/أيار الماضي، أن الثروة التراكمية لرجال الأعمال -الذين أصبحوا مليارديرات بسبب لقاحات "كوفيد-19- تسمح بتطعيم أفقر البلدان.

وظهرت هذه الثروات الجديدة "بفضل الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي تحتكر إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا"، حسب تقديرات أوكسفام.

وبحسب المنظمة، فإن فيروس كورونا الذي أودى بحياة قرابة 4 ملايين فرد حول العالم، وإصابة قرابة 182 مليونا، سمح لـ9 أشخاص على الأقل بأن يصبحوا مليارديرات، وإن ثرواتهم التراكمية ستسمح بتلقيح أفقر البلدان.

9 مليارديرات يجنون 19.3 مليار دولار

أول ثروتين بارزتين يمتلكهما ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" بقيمة 4.3 مليار دولار، وأوغور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيونتك" بقيمة 4 مليارات دولار.

والثروة التراكمية للمليارديرات الـ9 المذكورين هي 19.3 مليار دولار، و"ستسمح بتلقيح جميع البلدان ذات الدخل المنخفض 1.3 مرة"، والتي "لم تتلق سوى 0.2% من اللقاحات المصنعة في العالم حتى مايو/أيار الماضي.

كذلك، القائمة شملت اثنين من المستثمرين المؤسسين لشركة مودرنا، وأيضا 3 مليارديرات هم مؤسسون مشاركون في شركة اللقاحات الصينية "كانسينو بيولوجيكس" (CanSino Biologics).

وتشير تقديرات طبية ومالية إلى أنه يمكن لشركات الأدوية أن تكسب 190 مليار دولار من مبيعات لقاح Covid-19 هذا العام. بعد أن أوجدت الجائحة تسعة مليارديرات جدد، وساعدت ثمانية من أصحاب المليارات الحاليين على زيادة ثرواتهم.

وتوفر المكاسب المالية التي قدموها تناقضا مقلقا مع الفصل العنصري في اللقاحات، فبحلول نهاية مايو/أيار الماضي، تم إعطاء 0.3% فقط من جميع جرعات اللقاح في جميع أنحاء العالم في البلدان منخفضة الدخل.