رئيس وزراء السويد يستقيل وخلفه جاهزا

أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام من حجب الثقة عنه، في سابقة يشهدها تاريخ البلاد السياسي.
وجاء إعلان لوفين الاستقالة من منصبه، بعد أسبوع على حجب البرلمان السويدي الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي.
خطوة البرلمان هذه تمنح رئيس الوزراء أسبوعا إما للدعوة إلى انتخابات جديدة وإما تقديم استقالته، وهو الخيار الأخير الذي فضّله.
أما الخيار الأول فاعتبره، اليوم الإثنين، بأنه "ليس الأفضل للسويد في الوضع الراهن".
وبحسب ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام سويدية، فإنه مع خيار الاستقالة سيكون رئيس مجلس النواب أندرياس نورلين هو الذي سيتولى مهام الحكومة الجديدة، خلفا لستيفان لوفين الذي يحكم منذ عام 2014.
وجاءت خطوة حجب الثقة عن الرجل نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه، بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة،
وتميز لوفين بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة، لكن ذلك لم يشفع له بأن يكون أول رئيس وزراء يسقط بهذه الطريقة.
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