مصرع7 وإصابة 50 جراء انفجار في بنجلادش

قالت الشرطة في بنجلادش، مساء الأحد، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 جراء انفجار في العاصمة دكا.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في الطابق الأرضي لمبنى مكون من ثلاثة طوابق في أحد أحياء العاصمة.



وقال شفيق الإسلام مفوض شرطة العاصمة للصحفيين بعد زيارة موقع الانفجار "المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن تشير إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادث وتم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات".

وأضاف أن 7 مبان أخرى قريبة و3 حافلات تضررت من الانفجار.