التحالف يدمر مسيرتين حوثيتين باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. وكان التحالف أعلن قبل ساعات تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية". وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط ونجران.

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