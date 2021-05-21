ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. انهالت سلسلة من التعليقات والتقييمات السلبية على تطبيقات شركة فيسبوك، في متاجر الهواتف الذكية لأبل وجوجل. أعلنت شركة "ديزر" المالكة للتطبيق المشغل للموسيقى عن تطوير تطبيقها لساعات أبل، بالسماح لمستخدميه بتشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى الإنترنت. أعلنت شركة "وايز" (Wyze) عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة بسعر يبلغ 60 دولارا أمريكيا. تشتعل المنافسة بين شركات إنتاج شاشات الألعاب، وتأتي أحدث الإصدارات من شركة لينوفو الصينية في مواجهة منتجات شركة إيه أو سي التايوانية. رغم إعلان اللجنة المنظمة لمعرض التقنيات الأضخم في أوروبا "إيفا برلين" IFA، عن عودة المعرض بدورة يتم تنظيمها قبل نهاية 2021. أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات إصدارا خاصا من ساعتها الذكية Galaxy Watch3، وهو ثمرة التعاون مع دار المجوهرات الإسبانية Tous الشهيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تقييمات "فيسبوك" وصدمة "سبوتيفاي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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