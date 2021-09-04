شاهدوا كيف أصبح أبطال فيلم "الحفيد" بعد 46 عاما من عرضه

فيلم "الحفيد" على الرغم من عرضه منذ أكثر من 46 عاما لكنه لا يزال حاضر في وجدان الجمهور بجميع أبطاله الذين شاركوا فيه، وحتى الأدوار التي قدمها الأطفال في الفيلم تركت بصمة واضحة يتذكرها الجمهور بشكل دائم، فكيف أصبح نجوم هذا العمل السينمائي المهم في تاريخ السينما العربية وصورهم بعد كل هذه العقود.

هالة طفلة فيلم "الحفيد" قررت اعتزال الفن

ميرفت علي او "الطفلة هالة" إحدى الأطفال الذين ظهور في فيلم "الحفيد"، وقد فاجئت الجمهور بظهورها المختلف في برنامج "مساء dmc" وكشفت عن سبب اعتزالها في مرحلة الطفولة وعدم تقديمها لأعمال فنية جديدة رغم النجاح الكبير الذي حققته في فيلم "الحفيد"، حيث أكدت أن انشغالها بالدراسة كان السبب الرئيسي لرفضها المشاركة في أي أعمال، وأن قرار الاعتزال جاء بناء على رغبتها وليس بسبب ضغوط عائلية، كما أنها عاشت حياتها بعيدا عن الفن وبات لديها ابناء في الجامعة.

دينا عبدالله "سوسن" استمرت في عملها الفني والإعلامي

دينا عبدالله الفنانة والإعلامية المصرية التي قدمت دور "الطفلة سوسن" في فيلم "الحفيد" شاركت في العديد من الأعمال الفنية بشكل متقطع على مدار السنوات الماضية، وظهرت دينا عبدالله في "الحفيد" وهي في عمر الـ5 سنوات، بينما تغيرت ملامحها كثيرا بعدما باتت في العقد الخامس من عمرها، وقد ظهرت الفنانة المصرية في أكثر من برنامج تحدثت من خلاله عن كواليس الأدوار التي قدمتها في فترة الطفولة، وكان آخر عمل قد ظهرت فيه دينا عبدالله مسلسل "ليالي الحلمية 6" الذي عرض عام 2016، كما أنها قدمت العديد من البرامج الحوارية في مجال عملها الإعلامي أيضا.

مدحت جمال "الطفل عاطف" يظهر بالشعر الأبيض

مدحت جمال الطفل الذي جسد شخصية "عاطف" عاد كذلك للظهور بعد أكثر من 46 عاما من عرض فيلم "الحفيد" وقد ظهرت عليه علامات التقدم في العمر والشعر الأبيض، وقد شارك مدحت جمال في بطولة الفيلم وهو في عمر الـ7 سنوات، كما قدم بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال في فترة السبعينات والثمانينات لكن توقف عن العمل الفني، وأكد في لقاء مع برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة dmc على استمراره في التواصل مع العديد من نجوم العمل بعد هذه السنوات الطويلة.

منى جبر تظهر بالحجاب بعد سنوات من اعتزالها

الفنانة المعتزلة منى جبر والتي قدمت دور أحلام في فيلم "الحفيد" وهي في عمر الـ37، ظهرت بشكل نادر في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي في العقد الثامن من عمرها وكشفت الصور الحديثة للفنانة المصرية عن تغير كبير في ملامحها بسبب عامل العمر، كما انها ارتدت الحجاب، وقد اختفت الفنانة منى جبر عن الأضواء لسنوات طويلة كما انها لم تشارك في أي أعمال فنية منذ فترة التسعينات حيث كان آخر عمل شاركت فيه المسلسل الإذاعي "عذراء وادي فيران" الذي تم إنتاجه عام 1998.

أسامة عباس قرر عدم المشاركة في أعمال فنية

أسامة عباس أحد أبطال فيلم "الحفيد" جسد شخصية "الدكتور" في العمل، وكان النجم المصري قد أعلن ابتعاده عن المشاركة في أي اعمال فنية خلال السنوات الماضية، حيث أنه قد أوضح في العديد من اللقاءات رغبته في عدم تقديم أدوار لا تليق بتاريخه الفني، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان أسامة عباس مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام والذي عرض في عام 2018.

الفنانة ميرفت أمين تعتبر أحد الابطال البارزين في فيلم "الحفيد" وقدمت من خلاله دور "نبيلة"، وأكدت ميرفت أمين أن الفيلم يعتبر من أهم الأعمال التي تتذكرها بسبب الأجواء والكواليس الخاصة به، ولا تزال النجمة الكبيرة تقدم العديد من الأعمال الفنية المهمة طوال مسيرتها، حيث كان آخر عمل قد شاركت فيه فيلم "أعز الولد" الذي تم عرضه خلال عام 2021، بينما رحل من أبطال العمل كل من الفنان نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، ووحيد سيف، وعبدالمنعم مدبولي، وكريمة مختار.

الصور مأخوذة من برنامح "صاحبة السعادة" و"مساء dmc"، وبرنامج "8 الصبح".