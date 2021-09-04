بسبب تغريدة عن الذات الألهية.. نوال الزغبي تتعرض لهجوم شرس من متابعيها

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لهجوم شديد من قبل متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر موقع “تويتر” وصفت فيها الذات الإلهية بالأكسجين.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدتها، “الله مثل الأكسجين لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة”.

وفور نشرها تلك التغريدة، تعرضت نوال الزغبي لسيل من الانتقادات وهاجم الكثيرون تشبيهها واصفين إياه بالمحرم شرعا وعدم إجازة التحدث عن الذات الإلهية بهذه الطريقة.

من جانب آخر، سبق وطرحت المطربة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية عليه ابتسامة بـ اللهجة الخليجية، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وتوزيع مهند خضر، وألحان أدهم، وميكس محمد عصمت.

ويذكر أن أخر أعمال المطربة نوال الزغبي، هي أغنية أرقص، وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات حسن راؤول، وتوزيع روبير الأسعد، وألحان ألفريد الأسعد.