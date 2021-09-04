عزوز عادل يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل أدواره في حكايات مسلسل "ورا كل باب"

عزوز عادل يعود للمشاركة في أكثر من عمل درامي خلال هذه الفترة بعد مشاركته الأخيرة في كل من مسلسل "الاختيار 2" و"الطاووس" الذي عرض كل منهما في شهر رمضان الماضي، حيث يشارك الفنان المصري في حكايات مسلسل "ورا كل باب".

عزوز عادل يكشف تفاصيل دوره في حكاية "كدبة كبيرة"

عزوز عادل كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن دوره فى حكاية "كدبة كبيرة" إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" والذي ينطلق عرضه اليوم 4 سبتمبر، وهي الحكاية التي يشارك في بطولتها كل من الفنان أحمد زاهر وعماد رشاد، ويقدم فيها عزوز عادل شخصية مؤلف يسعى لتحقيق أحلامه من خلال عمل سينمائي يسعى لتنفيذه لكنه يواجه العديد من الصعوبات.

فقال عزوز عادل: "أشارك في مسلسل (ورا كل باب) وتحديدا في حكاية (كدبة كبيرة) وأقدم شخصية تحمل اسم أحمد معاذ مؤلف سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بتنفيذ عمل سينمائي لكنه يقع في العديد من الأزمات خلال طريقه ،هذه جزء من التفاصيل ولا اريد أن أحرق معلومات أكتر من الدور، وتعرض الحكاية على قناة الحياة".

عزوز عادل يشارك في بطولة حكاية "رق الحبيب"

عزوز عادل يشارك أيضا في بطولة حكاية "رق الحبيب" وهي الحكاية التي تطرح قضية عقوق الوالدين، ويشارك كذلك في بطولتها العديد من النجوم على راسهم الفنانة سوسن بدر، والفنان أحمد فؤاد سليم، فقال عزوز عادل حول شخصيته في الحكاية : "حكاية (رق الحبيب) دوت الخليج الحكاية الثانية التي أشارك فيها، وتصل عدد حلقاتها لـ5 حلقات، من إخراج اسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح وهذه ثاني مشاركة مع الثنائي بعد تجربتي الأولى معهما في مسلسل (الأخ الكبير)، وأقدم شخصية معاذ نجل الفنان أحمد فؤاد سليم وشقيقي هو الفنان محمد نجاتي، وتناقش حكاية (رق الحبيب) قضية اجتماعية لها علاقة بعقوق الوالدين والاهمال والعديد من القضايا الاجتماعية ولم يتم تحديد حتى الآن موعد لعرضها".

5 أعمال فنية شارك فيها عزوز عادل في عام 2021

عزوز عادل شارك في شهر رمضان الماضي في أكثر من مسلسل درامي منهم المسلسل الكويتي "سما عالية"مع كل من الفنان جاسم النبهان، وزهرة الخرجي، كما شارك كذلك في بطولة كل من مسلسل "الاختيار 2" ومسلسل "الطاووس" الذي قدم فيه شخصية الصحفي مراد.

عزوز عادل شارك أيضا في بطولة فيلم "ثانية واحدة" مع كل من الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر والذي تم عرضه في الشهور الماضية. كما انه ينتظر عرض فيلم "حفلة 9" الذي يعتبر أحدث الأعمال السينمائية التي يشارك في بطولتها.

الصور مأخوذة من حساب الفنان عزوز عادل على "انستجرام".