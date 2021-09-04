محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

شارك الفنان محمد رمضان صورة له من فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر أثر الأنفجار المدوي بالعام السابق، وتبعه مقطع فيديو وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثارت الصور غضب كبير من قبل الجمهور خاصة اللبنانين، وطالبوه بالتركيز على اعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على ذلك، وقال: «الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل امبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار إستيائهم».

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن «محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين».

محمد رمضان ”خد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه

وتابع عمرو أديب، أن «محمد رمضان خد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه، وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير».

وأشار أديب إلى أن «ليه بيعمل كدة، وهو فاكر أن العالم مقفول، وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وأن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه».