هاني رمزي يداعب متابعيه بصورة من أحد أفلامه عبر انستجرام

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر هاني رمزي ، في الصورة مستعيدا ذكريات أحد أفلامه، و علق قائلاً: "الزي الرسمي للسواقة فى التجمع".

وعلق هاني رمزي علي الصورة كاتبًا: "أنا ومراتى وداليا البحيرى وجوزها حسن .. حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. ياريت بلاش تريقه علشان إحنا إتريقنا على بعض بكفاية.

وعبرت الاعلامية بوسي شلبي عن اعجابها بالصورة، وعلقت كاتبة: “عسل”.

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