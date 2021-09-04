“بتتعافي ومحتاجة وقت”.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف لـ عمرو أديب تطورات حالتها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد سفرها مؤخرًا لسويسرا للعلاج، قائلا إن حالتها مستقرة حالياً وتتعافى، وزوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها.

وأضاف خلال أتصال هاتفي لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «ام بي سي مصر»، قائلاً:«هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

وتابع: «مقدرش أحدد هترجع أمتى، هي هترجع وقت ما تحس أنها كويسة بشكل تام ونفسيتها أحسن، أنا بكلمها ولسة قافل معاهم امبارح وهما كويسين هناك، وأظن أنها فاصلة شوية عن متابعة الأخبار اللي بتتكتب عنها في مصر، هي محتاحة تفصل شوية».

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طمأن جمهورها على حالتها الصحية، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع «انستجرام» .

كتب وائل عبدالعزيز “ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه» ربنا يجعل يومي قبل يومها “.

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