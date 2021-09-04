محمد محيي عن الهجوم على أحدث أغنياته “ورقة وقلم”: “ادوني فرصة أقدم تجربتي كاملة”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان محمد محيي على الهجوم الذي تعرضت له أحدث أغنياته “ورقة وقلم”، والتي اعتبرها البعض دون المستوى ولا تليق بتاريخه.

وقال محيي في رسالة على جروب “محبي محمد محيي”، وكتب: “إخواتي وأعزائى في الجروب، إن شاء الله لما ينزل السي دي هاتفهموا أكتر بكتير من دلوقتي، وساعتها هتقارنوه بسي دي (مظلوم)، وتقولوا مظلوم أحلى، اللي هو كان في رأيي وقته إنه لا يرتقى لسي دي (قادر وتعملها)، اللي هو وقته كان في رأيي إنه لا يرتقي لصورة ودمعة، وهكذا في كل جديد يتقدم، وصدقوني متفهم جدا وأكيد كل واحد ليه ذوقه ورأيه على العين والراس وليهم كل الاحترام والتقدير عندي”.

وأضاف محيي: “أنا أستحمل وأستوعب ده حقكوا عليا، بحق محبتنا في الله اللي مفيهاش أي مصلحة بكل تأكيد، وده أرقى وأطهر وأصفى أنواع المحبة، لكن الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببي وأشوف تجاوز ليكم في حق بعض، الاحترام والتقدير والفهم سمة جروبنا الطيب”.

وتابع : “أخيرا إدوني فرصة أقدم تجربتي كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم أو مع فنان تاني، ليك الحق تعبر كيفما تشاء، لكن كمان قدر مجهود وتعب وسهر وعطاء كل اللى بيحاربوا الزمن الصعب وبيضحوا عشان العمل يوصلك فى دقايق تسمعها وهما بيعيشوها سنين، أشكركم من كل قلبى أخواتى وأحبابى متفق ومختلف، وأتمنى أشوفكم بخير وسعادة ورضا.. والحمد لله”.