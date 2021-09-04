بلقيس: علاقتي بطليقي طيبة.. ولهذا السبب أعلنت عن قضية الخلع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن تفاصيل قيامها برفع قضية خلع ضد زوجها السابق في المحاكم الإماراتية.

قالت بلقيس أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” أنها صرحت برفع قضية خلع للصحافة لإنهاء حالة الجدل التي اٌُثيرت بسبب عدم ظهور زوجها معها لفترات طويلة.

كما أوضحت أن العلاقة بينهما طيبة وعلى تواصل مستمر من أجل ابنهما وتتمنى له التوفيق في حياته

كذلك كشفت عن رأيها في قضية الخلع وتعجبت من اعتبارها قوة أو قسوة من المرأة تجاه زوجها فكما يحق للرجل تطليق زوجته يحق للزوجة تطليق نفسها.

الجدير بالذكر أن بلقيس قدمت مؤخرًا أغنية “دبلوماسي” هي أول أغنية لها باللهجة المصرية.

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