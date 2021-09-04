أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران البوستر الرسمي لفيلم "عروستي"..كوميديا ساخرة عن زواج الصالونات

في تعاونهما الأول معاً، تصدر النجمان أحمد حاتم وجميلة عوض البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا "عروستي" للمخرج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، ومن المرتقب إطلاقه قريباً في دور ، وذلك بحسب بيان رسمي.

طرح البوستر الرسمي لفيلم "عروستي"

وتابع البيان، قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا يظهر البوستر الرسمي لفيلم "عروستي"، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

أبطال فيلم "عروستي"

تم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلاً حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

وبالإضافة لـأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

الصور مأخوذة من حساب أحمد حاتم وجميلة عوض على "انستجرام".