“إشاعة وضيعة”.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على وفاتها ويكشف تطورات حالتها الصحية

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها على حالتها الصحية بعد انتشار الكثير من الشائعات طوال الفترة الماضية، خاصة شائعة تدهور حالتها ووفاتها.

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، على استفسارات الجمهور، قائلا “ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها”.

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وأصيبت ياسمين عبد العزيز بوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبيض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته بـ”فيسبوك”، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.

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