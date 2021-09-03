“وحشتوني أوي يا حبايبي”.. رسالة جديدة من دنيا سمير غانم إلى والديها

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، عن مدى اشتياقها لوالديها في رسالة جديدة نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

ونشرت دنيا صورة تجمع والديها، وعلقت قائلة: “وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم و اغفر لهم و اعف عنهم و اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة و ادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع مع المرض، امتد لنحو أربعة أشهر، عقب إصباتها بفيروس كورونا المستجد .

أعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، قائلا ً:”توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز “.

وكان النجم سمير غانم قد توفي عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

ولدت دلال عبدالعزيز في 17 يناير الثاني عام 1960 بمحافظة الشرقية في شرق الدلتا وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة في مسلسل (بنت الأيام) عام 1977 بطولة محمود مرسي وكريمة مختار ونعيمة وصفي لكن عائلتها أصرت أن تنتهي من دراستها الجامعية قبل أن تحترف التمثيل.

بعد التخرج من الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون حيث التقت مع الممثل جورج سيدهم في أحد المسلسلات ورشحها لبطولة مسرحية (أهلا يا دكتور) مع صديق عمره سمير غانم تزوجت بعد هذه المسرحية من غانم الذي كان يكبرها بنحو 20 عاماً وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم.

قدمت على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب في التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفي التلفزيون اشتهرت بدور “نجاة” في مسلسل (ليالي الحلمية) ومن بعده مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(في بيتنا روبوت).

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها (يا رب ولد) و(بئر الخيانة) و(بنات حارتنا) و(البوليس النسائي) و(صراع الزوجات) و(النوم في العسل) و(مبروك وبلبل) و(أسرار البنات).

ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم دور الأم بصورة غير نمطية في أفلام مثل (آسف على الإزعاج) و(لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية) و(قلب أمه) و(البدلة)، وكذلك في مسلسل (ملوك الجدعنة)، آخر أعمالها.

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