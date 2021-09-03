طرح البوستر الرسمي لمسلسل "60 دقيقة" لياسمين رئيس والكشف عن موعد عرضه

كشفت النجمة المصرية ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها " 60 دقيقة" بدايةً من الخميس 16 سبتمبر، حصريًا على منصة "شاهد"، والمسلسل تدور أحداثه في 9 حلقات، في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، وذلك بحسب بيان رسمي.

ياسمين رئيس تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "60 دقيقة"

نشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر، وكانت قد بدأت ياسمين رئيس تصوير العمل، في يونيو الماضي، في بيروت، حيث تدور الأحداث بأكملها هناك، وانتهت من تصويره، أمس الأربعاء.

ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلمها "قمر 14"

وعلى صعيد مُختلف، تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل "ملوك الجدعنة".

آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية

ويعد فيلم" لص بغداد"، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، هو آخر أعمالها بالسينما، على أن تعود خلال الفترة المُقبلة بعدد كبير من الأعمال، وفيلم "لص بغداد"، كان من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

.الصور من حساب الفنانة ياسمين رئيس على "انستجرام"