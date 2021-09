حوار مرح بين ياسمين صبري ورامي مالك في مهرجان فينيسيا..بالفيديو

ياسمين صبري النجمة المصرية باتت محل اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بسبب حضورها حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ78، حيث حرصت على مشاركة الجمهور على انستجرام، بصور ولقطات لافتة خلال حفل الافتتاح.

ياسمين صبري ولقاء خاطف مع رامي مالك

لكن أبرز ما خطف الأنظار كان اللقاء الذي جمع ياسمين صبري بالنجم العالمي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، حيث تداول الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي خلال حضورهما حفل خاص على هامش افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الـ78.

لقاء ياسمين صبري ورامي مالك حديث الجمهور

الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أظهر ياسمين صبري وهي تتحدث مع النجم العالمي رامي مالك، في مناقشة يبدو أنها اتسمت بالمرح والطرافة، إلا أن الفيديو لم يكشف عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الثنائي، كما أن الفنانة المصرية حرصت على عدم مشاركة أي صور أو فيديوهات من لقائها برامي مالك.

وتواجدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أمس الأربعاء في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ونشرت عدة صور لها على حسابها بانستجرام، ظهرت فيها وهي توثق أفضل لقطاتها على السجادة الحمراء.

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري في فينيسيا

كما نشرت النجمة المصرية عدة صور وفيديوهات أخرى ظهرت فيها على متن يخت بالبحر، بمجرد وصولها لفينيسيا، ونالت الصور إعجاب قطاع كبير من جمهورها.

وكان حفل افتتاح النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي قد شهد تواجد عدد من نجوم العالم على السجادة الحمراء في الافتتاح وعلى رأسهم النجمة بينيلوبي كروز وهيلين ميرين والممثلة إيتانا سانشيز خيخون وسارة جادون وسيرينا روسي والمخرج والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني والمخرج الكوري بونج جون هو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغز وغيرهم، إضافة إلى عدد من النجوم العرب ومن بينهم درة وياسمين صبري ومحمد التركي وريا أبي راشد وآخرين.

وافتتح المخرج الإسباني بيدرو المودوفار المهرجان بفيلم Parallel Mothers، ومن بين العروض الأخرى التي تتنافس على جائزة الأسد الذهبي؛ فيلم The Power of the Dog لـ"جين كامبيون" Jane Campion، كما تشارك كريستين

ستيوارت بدور الأميرة ديانا في فيلم سبنسر Spencer، بالإضافة إلى باولو سورينتينو Paolo Sorrentino، الذي سيقدم فيلمًا شخصيًا عن فقدان والديه عندما كان عمره 17 عامًا.

الصور مأخوذة من حساب ياسمين صبري بانستجرام والموقع الرسمي لجوائز الأوسكار