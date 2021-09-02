بسبب التراشق بالألفاظ والإساءة بسمعة الفن المصري.. بلاغ للنائب العام ضد شاكوش والبحراوي

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي للتراشق بحركات وألفاظ منافية للآداب العامة على المسرح وأمام الجمهور.

وقال سمير صبري في بلاغه: «لا زالت أزمات أغاني المهرجانات تتصدر المشهد، حيث يخرج علينا نواب البرلمان من وقت لآخر للتصدي لمثل هذه المشاهد بإحالة طلبات إحاطة للمجلس بشأن ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال في الأغاني، ومدى تأثير ما يطلق عليه أغاني المهرجانات، وليست الأغاني الشعبية، على المجتمع».

وأضاف «صبري» أن المبلغ ضدهما يقدمان الأغاني الهابطة «المهرجانات»، التي أساءت للفن المصري وترتب عليها إفساد الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية، حتى فوجئنا بقيام المشكو في حقهما، والمنتسبين لنقابة المهن الموسيقية بتصاريح مؤقتة، بالتراشق بالألفاظ المتدنية بينهما على المسرح أمام الجمهور في حفل تمت إذاعته عبر الوسائل الإلكترونية، وانتشر الحفل وما حدث به كانتشار النار في الهشيم داخل مصر وخارجها، ما نتج عنه الإساءة لسمعة الفن المصري والفنانين المصريين والمنتمين لها بالعضوية بحق.

واختتم المحامي بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كان الفنان الشعبي رضا البحراوي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عقدا جلسة صلح بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية في الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما عن الغناء لمدة شهر بسبب سوء سلوكهما.

وقال الثنائي في فيديو نشراه عبر صفحتيهما الشخصيتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن بينهما «عيش وملح»، وما حدث كان وسوسة شيطان.