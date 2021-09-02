أمل عرفة وطليقها عبدالمنعم عمايري في ظهور مفاجئ معا..فيديو وصور

أمل عرفة الفنانة السورية فاجئت الجمهور بظهورها مع طليقها الفنان عبدالمنعم عمايري حيث يحل الثنائي ضيفين على برنامج "بصراحة مع" المعروض على قناة mbc.

جلسة تصوير تجمع أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري

أمل عرفة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع طليقها الفنان عبدالمنعم عمايري أثناء التحضير لحلقة برنامج "بصراحة مع" التي يحل الثنائي فيه ضيفين، وكشفت جلسة التصوير عن حالة تفاهم وانسجام واضحة بينهما وبشكل عفوي ورومانسي، كما أثارت الصور إعجاب قطاعا واسعا من الجمهور وكذلك زملائهما في الوسط الفني الذي علق الكثير منهم عليها واشادوا بإطلالة كل منهما على الشاشة معا رغم انفصالهما منذ سنوات.

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري يتبادلان الأسئلة حول انفصالهما

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري ظهر كل منهما كذلك في الفيديو الدعائي لحلقة برنامج "بصراحة مع" والذي طرحته قناة "mbc" على "يوتيوب"، وهما يتبادلان العديد من الأسئلة الصعبة فيما يخص حياتهما بعد الطلاق، كما وجهت الفنانة السورية لطليقها سؤال حول حياته بعدما تركها وابنتيه، بينما تحدث الفنان السوري عبدالمنعم عمايري أنه تردد كثيرا قبل ظهوره في هذه الحلقة مع أمل عرفة، كما كشف كذلك عن الوحدة وأنها شيء قاسي، بينما أكدت أمل عرفة أنها من الأشخاص الذين يكرهون الطلاق مؤكدة أن عبدالمنعم عمايري يعرف ذلك جيدا، ومن المقرر أن تعرض حلقة برنامج "بصراحة مع" يوم الأحد القادم في تمام الساعة الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة mbc.

تفاصيل علاقة أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري بعد الطلاق

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج عام 2001، كما رزق الثنائي بابنتين هما سلمى ومريم، لكن قرر الثنائي بعد ذلك الانفصال وتحديدا في عام 2015، ومنذ انفصالهما ويحافظ كل منهما على استمرار علاقتهما الودية التي يسودها الاحترام حيث يحرص عبدالمنعم عمايري أن يتوجد في المناسبات الخاصة لابنتيهما، بينما ركزت الفنانة أمل عرفة على تربيتهما ونشر العديد من الصور التي تجمعها مع بناتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عبدالمنعم عمايري قد طاردته الشائعات في الفترة الماضية والتي كان من بينها ارتباطه بكل من الفنانة دانا حلبي، وجوانا كركي، لكن الفنان السوري نفى ارتباطه، بينما تردد أن هناك احتمالية لعودة الفنان عبدالمنعم عمايري لطليقته الفنانة أمل عرفة لكن الأول نفى ذلك ايضا في إحدى البرامج التي حل فيها ضيفا.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة أمل عرفة على "انستجرام"، والفيديو المرفق.