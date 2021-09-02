مريم عامر منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها برسالة مؤثرة :" أسعدت الجميع وستبقى ملاكي للأبد"

مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أحيت ذكرى ميلاده اليوم الموافق في 2 سبتمبر، برسالة مؤثرة على حسابها عبر انستغرام أرفقتها بمجموعة صور ترصد ذكريات طفولتها معه، فوصفته بأنه الملاك الذي يرافقها الى الأبد وتوجهت له برسالة شكر بكونه نثر السعادة في قلوب جمهوره.

مريم عامر منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها برسالة مؤثرة

الفنانة الشابة مريم منيب، حرصت على مشاركة متابعيها على انستغرام بذكرى إحيائها لعيد ميلاد والدها الراحل الفنان عامر منيب وهو من مواليد 2 سبتمر 1963، فنشرت مجموعة من الصور تجمعهما سويا من طفولتها والتي تعكس مدى سعادتهما العائلية، فظهرت في احدى اللقطات وهي بين ذراعي والدها، وفي لقطة أخرى بدا والدها يمرح معها ويلاحقها وهي في سن الطفولة، وارفقت مريم الصور برسالة مؤثرة وصفت فيها والدها بأنه ملاكها الأبدي وبأن ذكراه لن ترحل ابدا في قلوب جمهوره ومحبيه الذين أسعدهم بفنه.

وكتبت قائلة :"لقد جعل حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات. لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون، ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص".

مريم منيب أكدت كذلك بأن ذكرى والدها حيّة في ذاكرتها ومشاعرها فكتبت قائلة : "لقد رحلت عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم.. عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكي إلى الأبد.. اشتقنا لك كثيرا يا أبي".

يذكر ان الفنان عامر منيب توفي في 26 نوفمبر من العام 2011 عن عمر ناهز الـ 48 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، ولدى عامر منيب ثلاث بنات هم نور ومريم وزينة عامر منيب، وحقق الفنان الراحل العديد من النجاحات على مستوى الغناء والسينما.

مريم عامر منيب تحترف الفن

مريم عامر أعلنت العام الماضي احترافها للغناء على خطى والدها الراحل حيث فاجأت حينها الجمهور بالتزامن مع ذكرى وفاة والدها، بإطلاقها أغنية بعنوان "عامل إيه في حياتك" والتي تعتبر دويتو بين الابنة ووالدها المطرب الراحل وحقق العمل نجاحًا كبيرًا .

وسبق وان صرحت مريم عامر منيب بأنها كانت تحلم منذ صغرها أن تغني مع والدها الفنان الراحل عامر منيب، فقررت إحياء ذكرى والدها بطريقة خاصة وأعادت طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" وأكدت أن الفكرة تعود لوالدتها التي أصرت على أن تقدم مريم تلك الفكرة، بمساعدة عدد من أصدقاء الراحل في مجال الغناء.

جميع الصور المرفقة مأخوذة من انستغرام مريم عامر منيب.