تشييع جنازة الفنان ماهر سليم والنجوم يودعونه:"فقدنا صديقاً من أطيب القلوب"

ماهر سليم الفنان المصري الراحل شيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمصر بحضور العديد من محبيه وأفراد أسرته، بينما شهدت الجنازة تواجد عدد قليل من نجوم الوسط الفني.

تشييع جنازة الفنان المصري الراحل ماهر سليم

شيعت جنازة الفنان الراحل ماهر سليم ظهر اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وقد حضر الجنازة الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، كما حضر كذلك الفنان محسن منصور حيث رافق الثنائي جثمان الفنان الراحل حتى مثواه الأخير في مقابر عائلته على طريق الفيوم، كما تردد أن عزاء الفنان الراحل سوف يقام بعد صلاة المغرب غدا الجمعة في القاهرة وتحديدا في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، ومن المتوقع أن يشهد العزاء حضور عدد من زملاء ومحبي الفنان الراحل.

النجوم يودعون الفنان ماهر سليم برسائل حزينة

نجوم الوسط الفني استمروا كذلك في نعى الفنان الراحل ماهر سليم في الساعات الماضية حيث نشر صلاح عبدالله الفنان المصري رسالة عبر حسابه على "انستجرام" طلب من خلالها الدعاء له، مؤكدا على حسن اخلاق الفنان الراحل وطيبته، وأنه فنان لم يكن يحمل كراهية أو حقد لأي شخص فكتب صلاح عبدالله: "أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب إبتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف ماهر سليم".

محمد صبحي نعى الفنان الراحل عبر حسابه على "فيس بوك" وقدم لأسرته العزاء، كما وصف الفنان الراحل بالصديق الذي شاركه في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته فكتب محمد صبحي: "إنا لله وإنا إليه راجعون بكل الحزن والآسي، فقدت اليوم صديقاً من أطيب القلوب، حبيبي ماهر سليم، شاركني الكثير من أعمالي كان خلوقاً ومبدعاً، ندعوا الله له بالرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ولاسرته الصبر والسلوان". كما علق العديد من النجوم على وفاة الفنان ماهر سليم وقدموا التعازي لأسرته من بينهم الفنانة إيمان العاصي، وأروى جودة، وإيناس عز الدين، وسيمون.

آخر أعمال الفنان الراحل ماهر سليم

ماهر سليم اشتهر بعمله وانشطته المسرحية، وشغل في مسيرته عدة مناصب منها رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان القومي للمسرح وغيرها، كما قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الناجحة والتي كان من أبرزها شخصية "زيكا" فى مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم"، وكان آخر عمل قد شارك في بطولته فيلم "وقفة رجالة" العام الماضي.

ماهر سليم قد عانى مؤخراً من أزمة صحية تسببت في دخوله المستشفى قبل وفاته، وكانت آخر تدوينتها حول مرضه الشهر الماضي قال فيها:" الحمد لله بفضل الله، وبفضل دعواتكم، أنا بخير.. وبشكركم أحبائي وأصدقائي وأقاربي، على سؤالكم واهتمامكم، انا لسة بالمستشفى، ولما أخرج هقولكم وهيكون التواصل فون فقط. شكراً ليكم".