محمود سعد عن محمد رمضان: الفلوس اللي مسكها تلغبط جبل وفي حاجز بيني وبينه لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي محمود سعد، أن هناك حاجز حدث بينه وبين الفنان محمد رمضان بعد أزمة صوره مع إسرائليين ومن بعدها أزمة الطيار.

وقال “سعد” في فيديو له عبر حسابه على “فسبوك”، إن الأجور الذي حصل عليها محمد رمضان في بداية مشواره والتي تعد أكثر مما حصل عليه “انطوني كوين” و “فريد شوقي” تلغبط جبل.

كما طالبه سعد بالا تغره الحياة، كما طالبه بالاعتذار لأسرة الطيار الراحل، قائلا: “صلح مشكلة الطيار روح للعيلة واعتذر، ومتخليش الحياة تغرك، خلي بالك في ناس بتحبك، أنت لسه صغير وبتمثل كويس، أعمل حفلات واتبسط، وحافظ على نفسك أنت صغير لسه اللي عملته غلط صلحه”.

وتابع محمود سعد: محمد رمضان مغرور، أهدأ وأُصلح أخطائك، أعتذر عن حكاية إسرائيل، وأذهب لأسرة الطيار وقدم لهم الولاء والطاعة حتى يرضوا، هو ده البني آدم الجليل، لو عملت كده هتلاقي حياتك بقت أجمل، وهتلاقي نفسك نفسًيا بقيت أحسن.

وأضاف: أنا معرفش والدتك ولا أعرف هتقولك أيه، وأقعد جمب والدتك وشوفها هتقولك أي، وأعمل اللي تقولك أي هتلاقي حياتك اختلفت، الحياة مش جوائز وفلوس فقط، أنا جربت حب الناس لكن مش قدك، أنا قليل وأنت جربت هذا الكبر بشكل أكبر مني، لكن الصغير ده بالنسبالي بالدنيا.