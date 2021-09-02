صاحب شخصية “زيكا” في “بوجي وطمطم”.. 10 معلومات عن الراحل ماهر سليم

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل عن عالمنا، أمس الفنان ماهر سليم فيأحد المستشفيات التي نقل إليها بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أيام، وقد انتهت قبل قليل مراسم تشييع الجنازة.

وإليكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل

-حصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج.

-ماهر سليم هو من جسد شخصية “زيكا” في المسلسل الكارتوني الشهير “بوجي وطمطم”.

-شارك بمسرح الطليعة بحوالي 20 مسرحية لسمير العصفوري

-قدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج مثل “العيال تكسب”، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرها

-شغل العديد من المناصب الإدارية منها نائب مدير عام الطليعة ورئيس البيت الفني للمسرح ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وغيرها.

-تعرف سليم على المخرج يوسف شاهين حين رآه الأخير على مسرح الطليعة وطلبه للعمل معه فى فيلم إسكندرية كمان وكمان

-عمل في عدة أفلام بعد ذلك مع المخرج يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف

-شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل “قابيل” و”الآنسة فرح” و”فرصة تانية” ولما كنا صغيرين” وغيرها.

– شارك في العديد من الأفلام “عمارة يعقوبيان” و”هي فوضى” و”حليم” وغيرها.

-آخر عمل ظهر به هو فيلم “وقفة رجالة”