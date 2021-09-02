وزيرة الثقافة تنعي الفنان الكبير ماهر سليم

عبد الدايم : الراحل كان مبدعا خلوقا واحد فرسان المسرح الذي جمع الفن والادارة

تنعي الفنانه الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجنيع الهيئات والقطاعات ، الفنان الكبير "ماهر سليم" الذى غيبه الموت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ٢ سبتمبر .

وقالت عبد الدايم، إن الفنان ماهر سليم كان احد فرسان مسرح الدولة المخلصين فنيا واداريا ونموذجا جمع بين الفن والادارة وتميز بعشقة لعملة فكان مبدعا خلوقا وتمنت من الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل الفنان ماهر على أحمد سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك فى حوالى ٢٠ مسرحية منها " زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80"، وشغل العديد من المناصب الإدارية منها مدير عام مسرح الطليعة 2012، رئيس البيت الفني للمسرح 2013، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، مدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

- كما شارك في عدد من الأعمال الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين ومن اخر اعماله فيلم «وقفة رجالة».