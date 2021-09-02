وفاة الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض

ماهر سليم، الفنان المصري، توفي اليوم ، بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب معاناته مع المرض وبعد إصابته بأزمة صحية مؤخراً، ونعاه عدد من الفنانين وكذلك نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وفاة الفنان المصري ماهر سليم

وأعلنت ابنة الممثل والفنان المصري ماهر سليم، وفاته اليوم، بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، ونشرت خبر وفاة والدها على صفحتها بفيسبوك وقالت: "بابا مات"، وذلك قبل أن تنشر نقابة المهن التمثيلية نعياً للفنان الراحل على صفحتها الرسمية وقالت:" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير ماهر سليم.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

النجوم ينعون الراحل ماهر سليم

ونعى عدد من الفنانين ونجوم الوسط الفني الراحل ماهر سليم بعد إعلان وفاته اليوم، وعلى رأسهم الفنان محمود البزاوي الذي نشر صورة الفنان الراحل ونعاه قائلاً:" الف رحمة ونور على الفنان والاستاذ والصديق ماهر سليم .. الله يرحمك يا حبيبي.. اتمنى ان الجميع يدعيله ويترحم عليه .. مع السلامة يا حبيبي".

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى نعياً للفنان الراحل ماهر سليم على صفحتها بفيسبوك وقالت:" الزميل العزيز ماهر سليم الف رحمة ونور.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب اوى ربنا يسعدك فى الجنة يا ماهر مع السلامة"، ونعاه الفنان محمد جمعة قائلاً:" اشهد الله انك كنت نعم الاخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".

أعمال الفنان الراحل ماهر سليم

وكان الفنان الراحل ماهر سليم قد عانى مؤخراً من أزمة صحية تسببت في دخوله المستشفى قبل وفاته، وكانت آخر تدوينتها حول مرضه الشهر الماضي وقال:" الحمد لله بفضل الله، وبفضل دعواتكم، أنا بخير.. وبشكركم أحبائي وأصدقائي وأقاربي، على سؤالكم واهتمامكم، انا لسة بالمستشفى، ولما أخرج هقولكم وهيكون التواصل فون فقط. شكراً ليكم"، واشتهر الفنان الراحل بعمله المسرحي وأنشطته بالمسرح، وشغل في مسيرته عدة مناصب منها رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان القومي للمسرح وغيرها.

وكانت آخر أعمال الراحل الفنية في فيلم "وقفة رجالة" العام الماضي، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات "لما كنا صغيرين" و"إلا أنا" و"بخط الإيد" في الفترة الأخيرة، وقدم في مسيرته عشرات الأعمال المميزة أبرزها أدائه الصوتي في المسلسل الكارتوني "بوجي وطمطم"، وفيلم "خيانة مشروعة" و"حليم" و"حين ميسرة" ومسلسل "ونيس" و"ذات" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.