الرقابة على المصنفات تحرر “محضر اَداب” ضد حسن شاكوش

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، قيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتحرير محضر آداب لواقعة حفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش والتي أثارت جدلا كبيرا.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أصدر قراره بتحرير محضر آداب لواقعة حفلة حسن شاكوش”.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

يذكر أن الأزمة بدأت منذ أيام في أحد الحفلات التي جمعت بين شاكوش والبحراوي في الساحل الشمالي

ودعت النقابة في بيانها جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

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