الفنان الكويتي أحمد العوضي لـ"دوت الخليج": دراما الرعب في الخليج نادرة و"ملاك رحمة" يساهم في ترسيخها

أحمد العوضي الفنان الكويتي وأحد أبرز المؤلفين الذين قدموا أكثر من عمل فني ناجح خلال الشهور الماضية سواء على المستوى الدراما التليفزيونية أو المسرح، كما يستعد الفنان أحمد العوضي للكشف عن أعمال جديدة في الفترة المقبلة.

أحمد العوضي: "ملاك رحمة" يساهم في ترسيخ دراما الرعب بالخليج

أحمد العوضي مؤلف مسلسل "ملاك رحمة" تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن ردود الأفعال التي صاحبت عرض المسلسل، وتحديدا بعدما تصدر الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد"، حيث أعرب العوضي عن سعادته بردود الفعل حول العمل، والنجاح الذي حققه، كما أكد على أن دراما الرعب في الخليج باتت تجد طريقها الصحيح.

فقال أحمد العوضي: "الحمدلله على ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل (ملاك رحمة) وتصدره الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد رغم أنه ينتمي لدراما الرعب، فأنا وجميع طاقم العمل نعيش حالة من السعادة بسبب هذا النجاح، خصوصا أن المسلسل بات يعزز هذه النوعية من الدراما التي تعتبر نادرة في الخليج والتي تسير الآن في طريقها الصحيح، مما قد يوجه قطاع من الجمهور بعيدا على الدراما التقليدية".

ويشارك في بطولة مسلسل "ملاك رحمة" كل من الفنانة شجون الهاجري، ومرام البلوشي، وعبدالله التركماني، وعبدالله عبدالرضا، وشوق الهادي، وحصة النبهان، والعمل من إخراج محمد سمير.

الفنان أحمد العوضي: "المسرح هو أفضل معلم لكل فنان"

أحمد العوضي كشف كذلك عن سر تنوعه في الكتابة للأعمال الدرامية، حيث أن استطاع أن يقدم مسلسل "ملاك رحمة" الذي يدور في إطار دراما الرعب، بينما قام بكتابة كذلك المسلسل الكوميدي "مواطن ملعون أبو خيري" الذي عرض كذلك على منصة شاهد، فضلا عن النجاح الكبير الذي حققه في مسرحية "قحفية وغترة وعقال" مع الفنان حسن البلام.

فقال أحمد العوضي: "الكاتب يجب أن يكتب كل أنواع الدراما صحيح هناك نوع يكون أقرب له، لكن لابد أن يطرق كل الأبواب، وأنا من خريجي معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج فشاركت في أعمال كممثل وقدمت أعمال كوميدي وتراجيدي ورعب ورومانسي كمخرج من خلال دراستي او المسرح النوعي والجماهيري، فبالتأكيد المسرح هو أفضل معلم لكل فنان".

أحمد العوضي يستعد لأعمال جديدة

أحمد العوضي يستعد كذلك خلال الفترة القادمة لتقديم أكثر من عمل مسرحي ودرامي سواء كمؤلف أو ممثل فقال النجم الكويتي : "أما عن أعمال القادمة فبإذن الله هناك أكثر من مشروع مسرحي وتلفزيوني على صعيد الكتابة والتمثيل ايضاً"، وكان أحمد العوضي قد شارك كممثل في أكثر من عمل مسرحي ودرامي مهم كان من بينهم مسلسل "كسرة ظهر" مع الفنان الكبير عبدالله السدحان، ومسلسل "الناجية الوحيدة" مع الفنانة هدى حسين والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شارك كذلك في مسرحية "واكاندا" مع الفنان بدر الشعيبي.

الصور مأخوذة من حساب الفنان أحمد العوضي على "انستجرام".