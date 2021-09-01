مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة

انطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي.

أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.

هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الأخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما.

يقبل مهرجان الجونة السينمائي، طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة في مرحلة التطوير والأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة.

المشاريع الروائية والوثائقية القصيرة قيد التطوير، وكذلك الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لصناع الأفلام المصريين، مؤهلة للحصول على هذه الجائزة، مع تفضيل أصحاب المشاريع المقيمين في مصر.

يجب أن لا تتعدى مدة الفيلم 30 دقيقة، ويجب أن يكون الفيلم الأول أو الثاني للمخرج.

يمكن الإطلاع على نموذج التقديم والقائمة الكاملة للوائح والأحكام من خلال الموقع الرسمي للمهرجان، وسيُغلق باب التقديم في 12 سبتمبر 2021.

تكريمًا لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في سبيل تحقيق أحلامهم، تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي السابق لأوراسكوم القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية مصر، المتمثلة في دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة. توفر الجائزة لصناع الأفلام المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

خلال الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أطلق المهندس سميح ساويرس الجائزة تكريمًا للرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، خالد بشارة، الذي اشتهر بروح الابتكار والإبداع. تقول عائلة بشارة: "يشرفنا أن نحيي إرث خالد في دعم رواد الأعمال والابتكار من خلال جائزته. إننا نبحث عن مشاريع مصرية واعدة تجسد روح الإبداع و التفكير المبتكر وهذا هو ما سانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال حياته".