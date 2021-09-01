سعد لمجرد يروج أغنية والده ضيعتى وقتى

روج المطرب سعد لمجرد لأغنية والده البشير عبده الجديدة والتى تحمل اسم “ضيعتى وقتى” والتى تم طرحها أمس.
وعلق سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “إليكم أعزائي جديد والدي الفنان البشير عبدو “ضيعتي وقتي” اغنية من كلمات وألحان وتوزيع الأستاذ جلال الحمداوي إخراج الأستاذ رشيد الوالي”.
وكان كشف الفنان سعد لمجرد، عن أن المشاهدات التى تتحقق على اليوتيوب، ليست مقياسا لنجاح الأغنية، كما يظن البعض ويفخر بها.
وقال سعد لمجرد، فى لقاء، ببرنامج “et بالعربي”، إن الذى يحدد النجاح للأغنية؛ هو الجمهور، ورد فعل الأغنية في الشارع، كما أن العمل يُقيَّم من خلال جودة الأغنية وطريقة إخراجها.
واضاف سعد لمجرد : أرى أنه من الناحية العلمية، الأرقام هي اللي تحكم، أما من الناحية الفنية ليس لها علاقة".
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