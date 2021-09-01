إسعاد يونس ضيفة أمير كرارة في سهرانين

تحل الفنانة إسعاد يونس ضيفة مساء اليوم، على أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج سهرانين مع أمير كرارة على قناة ON.

تتحدث إسعاد يونس خلال الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساءا عن مشوارها الفني، وذكرياتها على مدار سنوات طويلة، وتشاركها الإعلامية زهرة رامي الغناء والحديث.

تسترجع إسعاد يونس ذكريات عملها في التمثيل والإنتاج وتقديم البرامج، فضلا عن علاقتها بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعتهم ببعضهم، على رأسهم الفنان سمير غانم في كواليس فيلم "يارب ولد".

ويعرض للفنانة إسعاد يونس خلال الفترة الحالية فيلم 200 جنيه في دور العرض السينمائي، الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.