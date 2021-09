جون دبليو لوسون ينضم للجزء الثانى من فيلم الرعب Pet Sematary

ينضم الممثل جون دبليو لوسون إلى الجزء الثانى من سلسلة الرعب Pet Sematary، ولم تكشف شركة Paramount أى تفاصيل حول دور الممثل فى السلسلة المنتظر طرحها خلال العام المقبل، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "variety".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بدأ إنتاج الجزء الجديد من السلسلة خلال شهر أغسطس الجارى، وكان قد وقع الاختيار على المخرجة ليندسي بير للعمل على جزء جديد من فيلم الرعب Pet Sematary، العمل الذى يقوم بكتابته ستيفن كينج، على أن يتبع الجزء الذى طرح في خلال عام 2019، العمل الجديد يعد أولى تجارب بير الإخراجية الروائية الطويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وإلى الآن لم تكشف شركة Paramount عن أي تفاصيل خاصة بالجزء الجديد، كما أصبحت بير واحدة من كاتبات السيناريو الأكثر طلبًا في المدينة اللواتي يملكن صورًا ذات ميزانية كبيرة مثل Chaos Walking and Transformers: The Last Night، كما أنها أيضًا كاتبة المسلسل الشهير Sieraa Burgess is A Loser، وغيرها من الأعمال.

ودار فيلم الرعب Pet Sematary الذى طرح في 2019، حول انتقال لويس كريد وزوجته راشيل وطفليهما جاج وايلي إلى منزل ريفي، حيث يتم الترحيب بهم هناك، ويتعرفون بـ"الحيوانات الأليفة" المخيفة الواقعة بالقرب من منزلهم، وبعد ذلك تحدث مأساة قتل قطة من قبل شاحنة، ولذلك يلجأ لويس إلى دفنها في مقبرة الحيوانات الأليفة الغامضة، ولكن الوضع ليس كما يبدو، لأنه يثبت للويس أن الموتى في بعض الأحيان أفضل.

فيلم Pet Sematary من بطولة جيسون كلارك، جون ليثجو، ايمي سيميتز، نعومي فرينيت، أليسا بروك ليفين، هوجو لافوي، جيت لورانس، اوبسة احمد، سونيا ماريا شيريلا.