حقق فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie، إيرادات وصلت إلى 61 مليون و 912 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الجارى، وكان قد حقق العمل 13 مليون و 148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دار عرض أمريكية.
وأنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بين 24 مليون و 112 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و 37 مليون و 800 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.
يدور فيلم PAW Patrol: The Movie حول عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.
وبالتالي يقاتل PAW Patrol معًا، مسلحين بأدوات ومعدات جديدة ومثيرة، لإنقاذ مواطني Adventure City ومنع Mayor Humdinger من تدمير المدينة الصاخبة.
قام ببطولة يفيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 61 مليون دولار إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.