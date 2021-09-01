محمد رمضان يحسم الجدل حول سبب إلغاء حفله الجديد بالساحل الشمالي: "شعبيتي لا تسمح"

محمد رمضان حسم الجدل اليوم حول سبب إلغاء حفله الجديد في الساحل الشمالي، وذلك بعدما أعلن عنه مؤخراً وتراجع عن الإعلان، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول السبب الحقيقي وراء إلغاء الحفل.

محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله

ونشر محمد رمضان فيديو على حسابه بانستقرام اليوم، كشف به السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله بالساحل الشمالي، وحسم الجدل حول السبب وراء إلغاء الحفل بعد عدة تكهنات حول السبب، وقال رمضان تعليقاً على الفيديو الذي نشره:" أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة .. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الإشاعات .. السبب أمنيًا لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب حجم جمهوري".

محمد رمضان يعتذر لجمهوره بسبب حفله الملغي

ووجه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره بعد إلغاء حفله الجديد، ووجه اعتذار لهم بسبب الإلغاء المفاجيء، وقال رمضان في الفيديو: "بعتذر لجمهوري على إلغاء حفل الخميس القادم، في مدينة العلمين الجديدة، إدارة المدينة بلغوني إن شعبيتي لا تسمح اني اعمل حفلة في مكان بيشيل 3 ألاف شخص بس، فحرصاً على المكان وحرصاً على سلامتكم من التزاحم.. هم قاموا بإلغاء الحفل وبشكرهم جداً هم عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أحسن وفي مكان أكبر.. ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر صورة عائلية أمس على حسابه بانستقرام، وذلك بمناسبة عيد ميلاد زوجته، وظهر في الصورة برفقة زوجته وابنته كنز، وكشف عن مناسبة الصورة التي التقطت في عيد ميلاد ابنته سابقاً، ووجه رسالة رومانسية إلى زوجته احتفالاً بعيد ميلادها وقال في تعليقه على الصورة:" ٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي ومراتي وأم أولادي .. كل سنة وإنتي الحُب كله.. ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر اللي فات".

ونشر محمد رمضان مؤخراً عدة صور وفيديوهات من جولته الأخيرة في لبنان، بالإضافة إلى عدة لقطات وكواليس جديدة من حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي حقق صدى واسع في الفترة الأخيرة، وذلك قبل أن يعلن رمضان إلغاء حفله الثاني في الساحل الشمالي لظروف تنظيمية.