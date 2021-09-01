أول ظهور لنهال عنبر بعد مغادرتها المستشفى وتعافيها من ارتجاج في المخ.. بالصور

نهال عنبر طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، ونشرت أول صور لها بعد مغادرتها المستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ في عرضها المسرحي "زقاق المدق"، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية.

تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج في المخ

وطمأنت نهال عنبر الجمهور اليوم على حالتها الصحية بعد إصابتها بارتجاج في المخ ونقلها المستشفى مؤخراً، ونشرت زميلتها في المسرحية، عبر منير، تطورات حالتها الصحية وكشفت عن أول صورة لنهال عنبر بعد مغادرتها المستشفى وعودتها للمسرح، وقالت في تعليقها على الصورة:"بطمنكم علي نهال عنبر الصورة دي حالا من بيتها دوت الخليج كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وحتنزل انهاردة تعرض في المسرحية وجاية علي نفسها علشان جمهورها الجميل وزملاءها الي بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب في اسكندرية دوت الخليج دي نهال الانسانة ربنا يديها علي قد نيتها الطيبة".

ابن نهال عنبر يكشف مغادرتها المستشفى

ونشر أيضاً الممثل كريم الحسيني، زميل نهال عنبر في المسرحية، أول صورة لنهال عنبر بعد عودتها للعمل في مسرحية "زقاق المدق"، وعلق على الصورة قائلاً:" القمر بتاعنا نور المسرح وهاتشتغل النهارده عشان خاطر جمهورها .. الف سلامة عليكى يا غالية"، وأقلقت نهال عنبر الجمهور أيضاً بسبب عودتها سريعاً إلى العرض المسرحي، رغم متاعبها، بعد إصابتها بارتجاج في المخ بسبب سقوط قطعة ديكور على رأسها.

وطمأن المخرج حسام الحسيني، ابن الفنانة نهال عنبر، الجمهور على حالة والدته الصحية، وأكد خبر مغادرتها المستشفى، وقال عبر حسابه على انستقرام:"الحمدلله رجعت بيتها في الساحل الصبح، وحالتها مستقرة، ودلوقتي بتستعد للعرض المسرحي ان شاء الله .. شكراً بجد لكل اللي سأل عليها".

نهال عنبر تقلق الجمهور بعد تعرضها لحادث في مسرحيتها

وكان مخرج مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حالياً من بطولة نهال عنبر، قد كشف عن إصابتها بارتجاج في المخ نتيجة تعرضها لحادث سقوط قطعة ديكور على رأسها أثناء العرض المسرحي، ونشر صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى أثناء زيارة عدد من الفنانين لها وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي، وكشف عن إصابتها وبقائها تحت الملاحظة في مستشفى العلمين، وقال المخرج عادل عبده، مخرج مسرحية "زقاق المدق"، تعليقاً على صورة نهال عنبر في المستشفى:" إدعوا للفنانه الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق) فقد وقع علي رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس وهي الأن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم إدعولها بالشفاء العاجل".